وفاة 4 أشخاص في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

شريط الاخبار
فوضى سوق السيارات وحملة المقاطعة تطيح برؤوس من وزارة الصناعة رفع السرية عن الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا زهراء فاسي ترفض الاعتذار وتصر على عنصريتها امتلاك سكنات «عدل» بالشراكة والعاطلين عن العمل «غير مقصيين» إجراءات جديدة لطالبي تأشيرة شنغن من مركز « vfs global» نهاية القبضة الحديدية بين مدير الصحة لسكيكدة والجراحين مرضى يشكون الإهمال ومواعيد مؤجلة إلى إشعار آخر تنسيقية المقيمين تكذّب وزارة التعليم العالي وتصف الممتحنين بالغرباء بن صالح يدعو الغرب لتحمّل مسؤولياته حول أزمة اللاجئين الجيش يوقف 19 مهربا ببرج باجي مختار وعين قزام حالة الانسداد تعود إلى قطاع التربية مجددا النفط يستقر عند 69.81 دولارا في أعلى مستوى منذ أسابيع كمال قرور يتهم المكتبات بعرقلة ترويج الأعمال الأدبية إعادة فتح الطرقات المتضررة من التقلبات الجوية الرياح القوية تقطع الكهرباء عن 50 ألف عائلة بولاية تيزي وزو التماس 18 شهرا حبسا في حق شاب أساء للرسول وللقرآن عقوبات بين 4 و6 سنوات في حق أفارقة يتاجرون في المخدرات ويزورون العملة سيدة تتهم قريبها بسرقة مجوهرات بقيمة المليار من شقتها شاب يقتحم حرمة مسكن صديقه ليلا وهو ثامل 65 مليار دينار مداخيل الخزينة من القياسة القانونية في 2017 55 عالما دينيا يوقّعون ميثاق "الحفاظ على السنة ووحدة الوطن" النقد الأجنبي يخسر 17 مليار دولار خلال 2017 بن مرادي يكشف: «أغلب المواد المستوردة لا تخضع للمعايير الدولية « خطأ إداري كاد يبخر حلم «الكناري» والمسيرون ينددون «اليوفي» وميلان يحضران لخطف غولام من نابولي زطشي وحداد يترأسان وفد «الخضر» إلى النمسا احتواء قضية الخصم من الرواتب في «سي اس سي» رونو الفرنسية تأمر بتخفيض أسعار سامبول المركبة بوادي التليلات بوتفليقة يؤكد التمسك بإجراء الرئاسيات في موعدها المحدد وفيات وجرحى بسبب التقلبات الجوية الأخيرة  الجيش يسترجع كميات هامة من الأسلحة والذخيرة على الحدود الجنوبية لا معنى للرئاسيات في ظلّ الظروف الحالية الجزائر تجني 500 مليون دولار سنويا مقابل دولار واحد بسبب النفط محاكمة مغربية قدمت بلاغا كاذبا بوجود قنبلة بطائرة التيارات السياسية تستقطب الشباب لتعزيز ركائزها عشية الرئاسيات أشرف على تسليمها ممثل المدير العام للأمن الوطني 2000 طبيب مقيم يقاطعون امتحانات التخصص للمرة الثالثة معالجة 118 قضية إجرامية خلال شهر فيري الماضي قضية إلغاء نتائج الدكتوراه أمام المحكمة الإدارية بالبليدة الدرك يسجل غلق 3 طرق وطنية وآخر ولائي
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. وفاة 4 أشخاص في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

وفاة 4 أشخاص في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  26 مارس 2018 - 15:39   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 4 أشخاص في حوادث الطرقات خلال ال 24 ساعة الأخيرة

 توفي أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح في ثلاثة حوادث مرور تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الأخيرة عبر العديد من طرقات الوطن, حسب حصيلة كشفت عنها يوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

واوضح ذات المصدر ان فرق الحماية المدنية سجلت عدة تدخلات بسبب سوء الأحوال  الجوية حيث تم إنقاذ أشخاص محاصرين بمياه الأمطار وكذا ارتفاع منسوب الأودية  إلى جانب اقتلاع اشجار نتيجة الرياح القوية وكذا القيام بعدة عمليات امتصاص  للمياه داخل المساكن الفردية وبعض المنشآت العمومية.

 

ففي ولاية بجاية تم إنقاذ 34 شخصا كانوا على متن شاحنة محاصرين بسبب فيضان  واد غير فيما تم بالجزائر العاصمة تسجيل سقوط عدة اشجار وأعمدة كهربائية   اقتلعتها الرياح القوية في عدة بلديات دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكرت مصالح الحماية المدنية ان الطريق الرابط بين بلديتي بني يني وعين  الحمام بولاية تيزي وزو وكذا الطريق الذي يربط بلديات الأصنام وأغبالو وصهاريج  بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وكذا الطريقين الولائيين بين بلديتي ايلولة  وأقبو وبلدية إليلتان باتجاه بجايةي بالإضافة الى بعض الطرقات الوطنية على  غرار الطريق رقم 33 بالمكان المسمى أسول تيكجدة والطريق رقم 15 بالمكان المسمى  قمة تيروردة وكذا الطريق رقم 30 بالمكان المسمى قمة تيزي نكولال تبقى مغلقة  بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية بجاية تبقى ثلاثة طرق وطنية مغلقة من بينها الطريق الوطني رقم 9 على  مستوى خراطة باتجاه تيزي نبشار والطريق الوطني رقم 12 على مستوى واد غير على  اثر فيضان الواديي وكذا الطريق الولائي رقم 135 الذي يربط بين بلديتي بني معوش  وبني جليل.

من جانب آخري  تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة لتقديم  الإسعافات الأولية لـ 17 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد  الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام على مستوى ولايات  تيارت  المدية باتنة وقسنطينة في حين تم تسجيل وفاة شخص بولاية الجلفة  جراء  استنشاق غار أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكنه بدائرة دار الشيوخ.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات