المكلفة بالاعلام على مستوى ستريم سيستم تحتقر الصحافة

تحولت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة "ستريم سيستم" لصناعة الأجهزة الالكترونية إلى ما يشبه دركي باطلاقها احكام مسبقة و تمييزية في حق الصحف الوطنية ، بل أكثر من ذلك راحت تهدد بمتابعات قضائية و اختلاق سيناريوهات واهية بعد الاتصال بها من قبل المكلفة بالماركتينغ لجريدة المحور اليومي لطلب تغطيتها للحدث الذي تنظمه الشركة اليوم فما كان ردها إلا الرفض على أساس أن " ستريم سيستام " لا تتعامل إلا مع الصحف ذات السحب الكبير ، ولتحل المكلفة بالاعلام على مستوى هذه الشرطة محل وزارة الاتصال التي لها الحق فقط في تقييم الصحف و المطلعة أيضا على نسبة صحب الصحف الوطنية المختلفة

الغريب في الأمر أن هذه السيدة قامت بإرسال رسائل نصية لنا تهدد بمتابعات قضائية ضدنا على أساس انان أسئنا اليها رغم انن أجرينا المكالمة الهاتفية في قاعة التحرير و أمام الصحفيين وعمالها و حتى المكلفة بالماركيتينغ بالمؤسسة

وقد تم إخطار وزارة الاتصال بهذا التصرف غير الأخلاقي و المنافي لأبجديات مهمة الإعلام ، و قانون الإعلام ، وندهعو مسؤولي شركة " ستريم سيستام " لوضع حد لتصرفات مسؤولة إعلامها و نحن ع_لى استعداد لتقديم كل الأدلة على ذلك