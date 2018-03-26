توقيف شخصين وحجز 434 غرام من القنب الهندي و1406 قرص مهلوس

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض المتاجرة، حيث تّم توقيف شخصين شقيقين مشتبه فيهما، مع حجز 434 غرام من القنب الهندي، 1406 قرص مهلوس ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة وذلك على إثر معلومة أمنية من مصدر موثوق، مفادها حيازة ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان مشتبه فيهما بحيازتهم على كمية من المؤثرات العقلية حيث يقومون بترويجها على مستوى الحي الذي يقيمون فيه بعد وضع خطة محكمة، تمّ الترصّد لهم، عناصر الشرطة من توقيف الشقيقين وبحوزتهما

434غرام من القنب الهندي، 1406 قرص مهلوس وسلاح أبيض، مواصلة للتحريات ووفقا لإذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم تم تفتيش منزل الشقيقين حيث كانت العملية ايجابية وذلك بحجز أربع شفرات لسكاكين عليها آثار الحرق، كانت مخبّأة بعلبة بداخل خزانة خشبية، تستغل في تقطيع وتجزئة المخدرات، في حين كانت النتيجة سلبية بالنسبة للمشتبه فيه الثالث الذي بقي في حالة فرار والذي صدرت في حقّه تعليمة نيابية ناصة على مواصلة التحريات بشأنه قصد توقيفه وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما الاثنين على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أُمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

منيرة ابتسام طوبالي