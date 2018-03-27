أمن تيبازة يضبط 6.5 غرام من المخدرات

تمكنت مصالح فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري سيدي راشد تيبازة من ضبط شخص بحوزته كمية المخدرات تقدر بـ 6.7 غرام. مجريات القضية جاءت على إثر دوريات في اختصاص الأمن الحضري حيث تم ضبط وإيقاف شخص بحوزته كمية من المخدرات (القنب الهندي) تقدر بـ (0.7غرام) وبعد تحويله للمقر وفتح تحقيق معه، اعترف لعناصر الضبطية عن ممونه الرئيسي المدعو"ب ع"، وبعد الحصول على إذن من السيد وكيل الجمهورية لتفتيش منزل هذا الأخير، حيث كانت النتيجة إيجابية أين تم العثور على كمية من المخدرات (قنب هندي) تقدر وزنها بـ(6 غرام) و (10) أقراص مهلوسة من نوع بريجابلين 300 ملغ، بالإضافة إلى 05 أسلحة بيضاء تستعمل في تقطيع المخدرات. تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة تيبازة، في إطار إجراء المثول الفوري، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وبعد الجلسة صدر في حق المدعو/ ب ع حكم إيداع بـ 07 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها ( 100مليون سنتيم).في حين صدر حكم بـ 06 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20000 دج ، مع استبدالها بالعمل للمصلحة العامة لمدة 360 ساعة.

نوال الهواري