مجزرة في حادث مروري بإيليزي

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء بإقليم بلدية إليزي.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم (3) بالنقطة الكلومترية 90 إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين مما أدى إلى وفاة خمسة (5) أشخاص بعين المكان من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 38 و 63 سنة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة".

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بإليزي وبدعم المصالح الاستشفائية لإجلاء الجثث نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بعاصمة الولاية ونقل الجرحى لتلقي العلاج بذات المؤسسة الصحية، يضيف نفس المصدرن وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، مثلما أشير إليه.