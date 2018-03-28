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تدمير 12 مخبأ بتيبازة

  28 مارس 2018 - 12:55   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الحدث
تدمير 12 مخبأ بتيبازة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني أمس الثلاثاء بولاية تيبازة، من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين ومعدات تستعمل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بتيبازة،كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 27 مارس 2018 اثنا عشرة (12) مخبأ للإرهابيين ومعدات تستعمل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسكيكدة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية"

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني "أربعة (04) مجرمين وضبطوا أربع (04) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بكل من تلمسان والأغواط وباتنة، فيما تم توقيف 37 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار"

 

 

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