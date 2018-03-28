أحمد شودار على رأس اتصالات الجزائر

تم اليوم الأربعاء تعيين أحمد شودار على رأس مجمع اتصالات الجزائر، حسب ما أفاد بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وأوضح المصدر أنه "بموجب توجيهات الحكومة المتعلقة بإعادة تنظيم القطاع العام التجاري وتطبيقا لقرار مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 2 أفريل 2017، تم اليوم الأربعاء تنصيب هيئات تسيير فروع مجمّع اتصالات الجزائر بعد استكمال كافة الإجراءات المرتبطة بإعادة تشكيل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية"، وأضاف البيان أنه "تم تعيين أحمد شودار على رأس المجمع واستخلافه في مؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، موبيليس، بسيد أحمد زايدي، وهو إطار شاب من نفس المؤسسة"، ويستمر في تسيير الفروع الأخرى "كل من السيد عادل خمان بالنسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر ومحمد أنور بن عبد الواحد بالنسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية".

وفي هذا الشأن سيضطلع مجمّع اتصالات الجزائر، بمقتضى قرار مجلس مساهمات الدولة، بمهمة "الإشراف على المشاريع بغرض تنسيق استخدام الموارد التقنية والبشرية والمالية وتدعيمها وتحقيق استعمالها الأمثل في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية".