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البرلمان يصادق على قانوني الإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية

  28 مارس 2018 - 14:16   قرئ 160 مرة   0 تعليق   الحدث
البرلمان يصادق على قانوني الإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء،  بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة  المعطيات الشخصية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة،  بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.

وأكد لوح عقب عملية التصويت أن المصادقة على مشروعي القانونين "ستسهم  في تعزيز المنظومة التشريعية وتكريس دولة الحق والقانون، في إطار تجسيد  الإرادة الفعلية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق الإنسان وإدخال الآليات القانونية الضامنة للحريات"، مضيفا أن "الهدف الأسمى  يبقى هو الحفاظ على كرامة الجزائري التي تبقى غالية لأنه دفع ثمنها غاليا".

 

ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو  1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز  الحريات الفردية المكرسة دستوريا من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني  والقضائي لهم وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.

وتندرج إعادة النظر في بعض أحكام هذا النص القانوني في إطار مواصلة مسعى إصلاح قطاع العدالة، خاصة في ظل إدراج عقوبات بديلة لم تكن موجودة آنفا، وهي  الخطوة التي تأتي لتحيين وتكييف هذه المحاور مع التعديلات التي مست المنظومة القانونية الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الدفاع وكذا تكريس المبادئ  المعمول بها دوليا، خاصة منها المتصلة بحقوق الإنسان.

وتشمل هذه المراجعة ثلاثة محاور أساسية، يتمثل الأول منها في الإكراه البدني، حيث يقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه  البدني من خلال النص على أن "الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم" مع توضيح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية  في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.

ويتصل المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي تدور حول "إنشاء صحيفة السوابق القضائية  للأشخاص المعنويين" و"تحيين أحكام الصحيفة من خلال إدراج عقوبة العمل للنفع العام و الأمر الجزائي ضمن هذه الوثيقة" علاوة على "التنصيص على إمكانية  تسليمها إلكترونيا و تسليمها لغير المعني بالوكالة"، مع "إمكانية الحصول عليها  على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج".

 

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