بوحجة: الجزائر حريصة على مصالح الأمة العربية ووحدتها

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، يوم الخميس أن الجزائر تسعى دائما لتسوية الأزمات بالحلول السلمية، كما أنها حريصة على مصالح الأمة العربية و وحدتها وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسفير دولة الكويت لدى الجزائر محمد الشبو .

وأوضح بيان للمجلس أن السعيد بوحجة لدى حديثه مع سفير دولة الكويت بالجزائر عن الوضع في المنطقة العربية ي أكد بأن "الجزائر تسعى دائما لتسوية الأزمات بالحلول السلمية ي كما أنها حريصة على مصالح الأمة العربية ووحدتها".

وإلى جانب ذلك أبرز السيد بوحجة الدور الذي تلعبه الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي وتحدث في اطار ذلك عن جهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاسيما بعدما استعاد بحنكته الأمن والاستقرار للجزائر بعد عشرية دامية.

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء الذي جرى في جو "ودي و صريح" استعرض خلاله واقع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين حيث تم التأكيد بشكل خاص على ضرورة توظيف القواسم المشتركة للارتقاء بالتعاون وتنويعه على جميع المستويات .

وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة عن قرب تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر -الكويت" لكي تكون "جسرا اضافيا للتواصل والتفاعل وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين".