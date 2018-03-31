ارتفاع حصيلة حادث المرور بمنطقة بغنام في الشلف

ارتفعت حصيلة حادث المرور الخطير الذي وقع ليلة أمس الجمعة بمنطقة بغنام ببلدية بوزغاية على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بولاية الشلف إلى خمس وفيات حسبما استفيد اليوم السبت لدى مدير الصحة.

وأوضح لوأج مسعود قلفن أن حصيلة حادث المرور الذي وقع في حدود التاسعة والنصف من مساء أمس الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 19 وخلف وفاة امرأة (60 سنة) في عين المكان ارتفعت إلى خمس وفيات بعد أن لفظ شخصان آخران أنفاسهما الأخيرة بمستشفى الشطية. ويتعلق الأمر بطفل أقل من سنة و امرأة حامل في الشهر السادس .

وأضاف نفس المصدر أن حصيلة الجرحى تتمثل في ست أشخاص يتلقون حاليا العلاج حيث خضع شاب (27 سنة) وشابة (30 سنة) لعمليتين جراحيتين بالإضافة إلى ضحيتين أخرين يعانيان من كسور ورضوض فيما غادرت طفلة المستشفى بعد تلقيها العلاج والإسعافات الأولية.

وقال المكلف بالإعلام بمصالح الحماية المدنية الملازم الأول محمد مساعدية إن هذا الحادث وقع اثر اصطدام سيارتين سياحيتين حيث كانت تقل الأولى عائلة تنحدر من بلدية تاجنة فيما كانت السيارة الثانية تقل أربعة شباب من بلدية بوزغاية مشيرا إلى تجنيد ثلاث وحدات للحماية المدنية لإجلاء الضحايا إلى كل من مستشفى الشطية والعيادة المتعددة الخدمات بأولاد فارس.

و كانت مصالح الحماية المدنية أشارت في وقت سابق إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وجرح ثمان آخرون في ذات الحادث المروري.

يذكر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.