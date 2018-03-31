مقتل ثلاثة أشخاص في حادث مرور بالشلف

توفي ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين في حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الجمعة بمنطقة بغنام بلدية بوزغاية على مستوى الطريق الوطني رقم 19 حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية

وأوضح المكلف بالاتصال الملازم أول محمد مساعدية، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث الذي تمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة عند حدود الساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءا أسفر عن وفاة امرأة (60 سنة) في عين المكان فيما توفي رجل (في الخمسينيات) وطفل عمره ثلاث سنوات بمستشفى الشطية فيما بعد. ولا يزال بعض الجرحى تحت العناية والمراقبة الطبية بعد أن تم إجلاؤهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى الشطية والعيادة المتعددة الخدمات أولاد فارس