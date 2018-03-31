الجزائر تدين "مجزرة" يوم الأرض

أدانت الجزائر، اليوم السبت، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الجمعة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ، أن الجزائر "تدين بأشد العبارات، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المشاركين في المسيرات السلمية التي نظمها الشعب الفلسطيني أمس الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 42 ليوم الأرض" و التي راح ضحيتها 16 قتيلا وأكثر من 1400 جريح.

ونددت الجزائر "بقوة" بهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير و"انتهاكه الصارخ" للمواثيق والقوانين الدولية، ودعت المجتمع الدولي لـ"التعجيل" بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني الأعزل.

وفيما حيت الجزائر، أرواح الشهداء الذين سقطوا، أعربت من جديد عن "تضامنها" مع فلسطين شعبا وحكومة و"مساندتها" للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.