مديرية الوحدات الجوية للشرطة تستقبل أطفال النادي الرياضي الهاوي

استقبلت مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني أطفال من النادي الرياضي

الهاوي "club d aéromodélisme " البالغ عددهم 33 طفل رفقة ثمانية مؤطرين ذلك في إطار العمل الجواري المنتهج من قبل المديرية العامة للأمن الوطني،

استقبل التلاميذ من طرف إطارات من مديرية الوحدات الجوية بقاعة المحاضرات، أين تم تقديم عرض خاص وتعريف شامل بمديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني، تلتها زيارة إلى المبنى الاداري أين تم تفقد مختلف المكاتب بهذا الجناح على غرار مكتب الخرائط، وقاعة العمليات، ليتجهوا بعدها للمصلحة التقنية أين قدمت لهم شروحات خاصة بمختلف الحوامات التي تزخر بها المديرية العامة للأمن الوطني والعتاد التقني المزودة به هذه الحوامات، لتختتم هذه الزيارة بصورة تذكارية مع الأطفال رفقة إطارات مديرية الوحدات الجوية للأمن الوطني.

منيرة طوبالي