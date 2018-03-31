توقيف مبحوث عنه في قضية اغتصاب قاصر

تمكنت عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية العاملة بمطار هواري بومدين الدولي من إلقاء القبض على شخص مبحوث عنه بموجب أمر قضائي صادر عن جهات قضائية، حيث تم توقيفه خلال عملية تفتيش على مستوى نقطة معالجة رحلات السفر بذات المطار، أثناء دخوله إلى التراب الوطني، عملية التوقيف جاءت بعد المعالجة الالكترونية والتدقيق في وثائق المشتبه فيه، أين تبين أنه محل أمر بالقبض صادر عن جهات قضائية بخصوص قضية اغتصاب قاصر، ليتم توقيفه وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

منيرة ابتسام طوبالي