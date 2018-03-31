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الحماية الوطنية تحذرالمواطنين من هبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية

  31 مارس 2018 - 15:10   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
الحماية الوطنية تحذرالمواطنين من هبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية

دعت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت المواطنين إلى توخي الحذر واليقظة واحترام التعليمات الوقائية القاعدية نظرا لهبوب رياح قوية على المناطق الساحلية للوطن قد تصل شدتها إلى 80 كم/سا. 

وتتمثل التعليمات الوقائية الواجب احترامها بغية تفادي الحوادث المنزلية وحوادث المرور نتيجة سوء أحوال الطقس لاسيما في ترتيب و تثبيت الأشياء الحساسة للرياح أو تلك التي قد تتسبب في إفسادها و ضمان وسائل الإنارة الاستعجالية التي لا تشتغل بالكهرباء (المصابيح اليدوية مع ضمان بطاريات لتشغليها). 

كما توصي مصالح الحماية المدنية بحماية النوافذ الزجاجية بغلق الشبابيك والستائر و بالابتعاد عن النوافذ و حماية السيارات و الحيوانات و الأدوات الخاصة. 

وينصح أيضا بعدم الاقتراب من ضفاف البحر والبحيرات والوديان بينما يتوجب على مهني البناء جعل الرافعات في وضعية الدوران. 

وتدعو الحماية المدنية المواطنين قبل أي تنقل إلى الاطلاع على أخبار أحوال الطقس شبكة الطرقات وفي حالة تنقلهم إلى أي مكان وإلى تفادي المناطق الغابية والحد من السرعة وإعلام قريب لهم بساعة انطلاقهم ووجهتهم و ساعة وصولهم.

 

 

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