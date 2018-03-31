الداخلية تعلن عن الوضائف المطلوبة في الولايات

رخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للولايات بتوظيف المستخدمين الضروريين عل حساب ميزانيتها اللامركزية، وتضمن قرار صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قائمة الاسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف، على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.

وسمح بتوظيف المستخدمين من أجل تأطير ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي، من بين الرتب المنتمية للأسلاك الأتية:

– المتصرفون الإقليميون.

-ملحقو الادارة الإقليمية.

-أعوان الإدارة الإقليمية.

-كتاب الإدارة.

-محاسبو الإدارة الاقليمية.

-المترجمون- التراجمة للإدارة الإقليمية.

-الوثائقيون أمناء المحفوظات الإدارة الإقليمية.

بالإضافة الى هذه المناصب، سيتم توظيف كذلك المستخدمين في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها، ومنها

- المستخدمين من أجل صيانة الأملاك العقارية، من بينها:

-تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.

-الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.

-الأعوان الشاغلين لمناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة، أو الخدمات.