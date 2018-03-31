تدمير مخبأ للارهابيين في تيزي وزو

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، مخبأ للإرهابيين في تيزي وزو، يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والأغواط، فيما حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بالنعامة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 500 كيلوغرام، في حين تم ضبط 4212وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، حسب المصدر.