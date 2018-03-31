توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ثلاثة قضايا مختلفة تم على إثرها توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم تتعلق قضاياهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، السرقة بالكسر، المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية وحيازة سلاح ابيض من دون مبرر شرعي، حيث تم حجز صفيحة من المخدرات وزنها 75 غرام، أربعة أقراص مهلوسة، سلاح أبيض، مبلغ مالي قدره 96 مليون سنتيم، مجوهرات من الذهب، ساعتين من النوع الرفيع، وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي، جهاز سكانير، أربعة ذاكرات خارجية خاصة بالإعلام الآلي، جهاز إعلام آلي محمول وختم شخصي مستطيل الشكل

منيرة ابتسام طوبالي