أمن بومرداس يلقي القبض على مختلسي أكثر من 60مليون سنتيم

قامت مصالح الشرطة للفرقة الإقتصادية والمالية لأمن ولاية بومرداس من إكتشاف المتورطين في قضية إختلاس أموال عمومية مــن شركــة تأمين، حيث تم القبض على إطارين تواطآ بإستعمالهم لحيل وطرق غير قانونية من خلال تزوير محررات صرفية وإستغلالهــم الوظيفة من أجل إختلاس أزيد من 60 مليون سنتيم أحدهما يعمل كمحاسب في الشركة وكان يقوم بإيداع مبالغ مالية مختلفة على مستوى البنك ويقوم في نفس اليوم بإختلاس مبلغ مالي وفي اليوم الموالي يقوم بإيداع مبالغ مالية على مستوى البنك منها مبلغ مالي بالقيمة المختلسة سابقا وبعد جلبه للوصولات البنكية يقوم بنسخ وصل جديد يتكون من تاريخ الوصل مأخوذ من العملية الأولى وقيمة الوصل من العملية الثانية، كما تم إكتشاف ملفين وهميين خاصين بحوادث المرور المادية، ومن خلال التحقيق الذي قامت به الفرقة الإقتصادية والمالية إتضح جليا تورط العاملين بالشركة من خلال إختلاسهم للأموال وخيانة الأمانة و التزوير في المحررات المصرفية من خلال تكوينهم لملفات حوادث مرور مزورة بأسماء زبائن الهدف منها تحرير شيكات بخصوصها، ليتم تقديمهم أمام العدالة

منيرة ابتسام طوبالي