تسجيل 6.438 حالة "بوحمرون" في 29 ولاية مع 9 وفيات

أعلن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة الصحة و السكان واصلاح المستشفيات, الدكتور جمال فورار, عن تسجيل 6.483 حالة حصبة في 29 ولاية في حين عدد الوفيات بلغ 9 حالات, حسب آخر حصيلة أعدت يوم الأحد.

وأوضح السيد فورار أن الوفيات التسع تم تسجيلها في كل من الوادي (5 حالات) و ورقلة (حالتين) و بسكرة (حالتين), مؤكدا أن الوتيرة في انخفاض أي بمعدل أقل -20 حالة في اليوم بالوادي و -15 إلى -20 حالة/اليوم بورقلة.

وبخصوص التلقيحات, أبرز ذات المسؤول أنها بلغت 548.000 في تسع (9) ولايات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن 4.800 حالة حصبة مسجلة في 24 ولاية و عدد الوفيات بلغ ست (6) حالات.