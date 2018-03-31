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تسجيل 6.438 حالة "بوحمرون" في 29 ولاية مع 9 وفيات

  02 أفريل 2018 - 11:26   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الحدث
تسجيل 6.438 حالة "بوحمرون" في 29 ولاية مع 9 وفيات

  أعلن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة  الصحة و السكان واصلاح  المستشفيات, الدكتور جمال فورار, عن تسجيل 6.483 حالة  حصبة في 29 ولاية في حين عدد الوفيات بلغ 9 حالات, حسب آخر حصيلة أعدت يوم الأحد.

وأوضح السيد فورار أن الوفيات التسع تم تسجيلها في كل من الوادي (5 حالات) و  ورقلة (حالتين) و بسكرة (حالتين), مؤكدا أن الوتيرة في انخفاض أي بمعدل أقل  -20 حالة في اليوم بالوادي و -15 إلى -20 حالة/اليوم بورقلة.

وبخصوص التلقيحات, أبرز ذات المسؤول أنها بلغت 548.000 في تسع (9) ولايات.

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن 4.800 حالة حصبة مسجلة في 24 ولاية و عدد  الوفيات بلغ ست (6) حالات.

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