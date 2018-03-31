تسجيل 89 حادث مرور بالمناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع

تُعلم خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عن تسجيل 89 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، يومي 30 إلى 31 مارس 2018 أسفرت عن وفاة شخصين وجرح 100 آخرين، وتفيد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط، وفي هذا الإطار وحفاظًا على سلامة الجميع تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون تغاضي المراقبة الدورية للمركبة، لاسيما مع سوء الأحوال الجوية خلال هذه الأيام في بعض المناطق من الوطن، كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/ 24 سا.

منيرة ابتسام طوبالي