اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة الأطباء المقيمين

تم مساء أمس الأحد اتخاذ جملة من القرارات في ختام اللقاء الذي جمع وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي و التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الجزائريين من بينها تلك المتعلقة بمدة الخدمة المدنية.

و بخصوص الخدمة المدنية فقد جاء في تقرير الاجتماع الذي نشرته التنسيقية ما يلي "تحديد مدة الخدمة المدنية من ثلاث (3) إلى أربع (4) سنوات بالنسبة لمدن شمال البلاد التي تتوفر على جامعات و من سنة (1) إلى سنتين (2) بالنسبة للمدن الأخرى بما فيها مدن الجنوب التي تتوفر على جامعات", مضيفا انه تم كذلك اتخاذ قرار بشأن السكن.

و أشارت التنسيقية في هذا الصدد أنه "تم الاتفاق على مبدأ توفير سكن خاص مجهز و مكيف و لائق قبل التعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و المدن الواقعة على بعد 100 كم او اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني", مشيرة إلى أنه " في حالة عدم توفر المسكن فإنه يجب على مدير المؤسسة أن يلجأ لتوفير مسكن عن طريق الكراء".

و حسب تقرير الاجتماع فإن الطبيب المختص المعين في إطار الخدمة المدنية يبدأ في الاستفادة من راتبه فور تعيينه.

و أشارت التنسيقية في ذات الوثيقة إلى ان وزير الصحة اشترط مقابل تطبيق هذه الاجراءات "وقف الإضراب" و "استئناف العمل".

و اعلنت التنسيقية عن انعقاد جمعيات عامة الثلاثاء القادم عبر كل التراب الوطني لمناقشة هذه الوثيقة و المصادقة عليها او رفضها . فالقرار الاخير يعود حسب ما يوضحه تقرير الاجتماع, إلى الأطباء المقيمين .

و اكدت الوثيقة ان المكتب الوطني للتنسيقية لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشان.