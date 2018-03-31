إطارات وأعوان الأمن الوطني يستفيدون من دورة تكوينية في مجال اللغات الاجنبية

نظمت مصالح أمن ولاية سكيكدة بالتنسيق مع مديرية التكوين التعليم المهنيين دورة تكوينية في مجال اللغات الأجنبية، على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشهيد "العامري بوجمعة"، لفائدة 55 موظف شرطة من مختلف الرتب والمصالح، وشملت أيضا المكلفين بالاستقبال والتوجيه على مستوى المقرات الأمنية حيث تدخل العملية في إطار الرفع من قدرات عناصر الشرطة لاسيما في مجال التحكم في اللغات الأجنبية،

وقد أشرف على هذه الدورة التكوينية اساتذة متخصصين سيقدمون دروس وبرامج تعليمية في اللغات الفرنسية والانجليزية بطريقة بيداغوجية تستجيب لطرق تعليمية، على أن تستمر العملية في دورات لاحقة ليستفيد منها كافة قوات الشرطة على مستوى مختلف مصالح أمن ولاية سكيكدة، بغية تمكينهم من الاتصال والتواصل مع مختلف الوافدين لمصالح الشرطة وضمان حسن استقبالهم والتواصل الامثل معهم والتكفل بكافة انشغالاتهم الأمنية.

منيرة ابتسام طوبالي