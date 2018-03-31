BRI ميلة يسترجع نقود مزورة وكمية من المخدرات والأقراص المهلوسة

في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها، أسفرت عملية نوعية تمكنت من خلالها قوات الأمن الوطني بولاية ميلة من حجز 10 ألف دينار جزائري مزورة، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة بحر الأسبوع الماضي لمعلومات من طرف أحد الاشخاص مفادها وجود شخصين يقتنيان بعض الأغراض بأوراق نقدية مشكوك في صحتها، بتكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيف المشتبه فيهما وحجز بحوزتهما 10 أوراق من فئة 1000 دينار من العملة الوطنية مزورة، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة، بعد استكمال التحقيقات تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، هذا وتبقى المديرية العامة للأمن الوطني مجندة بكافة وحداتها الأمنية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات كما تذكر بالرقم الاخضر المجاني 48-15 ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي شيء مخالف للقانون.