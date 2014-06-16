سبع ولايات ستشهد اليوم أمطارا رعدية

ستشهد اليوم 7 ولايات داخلية أمطارا معتبرة تكون أحيانا رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة

وحسب خريطة اليقظة فقد وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني خاص بتساقط الأمطار. والتي ستكون معتبرة محليا بولاية البليدة، عين الدفلى، المدية، وتيسمسيلت وهذا بداية من منتصف نهاراليوم الى غاية الساعة السادسة مساءا.وأما بكل من ولاية تيارت، الأغواط، والبيض ستشهد تساقط أمطار بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر الى غاية الساعة التاسعة ليلا.كما ستعرف هذه الولايات تشكل رعود بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم