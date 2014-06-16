تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية-الجنوب افريقية بالبرلمان

نصّب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالشؤون الخارجية، جمال بوراس، مساء أمس، اللجنة البرلمــانية للصــداقـة الجــزائرية –جنوب إفريقيا، بحضور سفير دولة جنوب إفريقيا بالجزائر السيد دلومو دونيس.

وأفاد جمال بوراس، على هامش التنصيب، إن العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا، تاريخية، وتعود إلى التوافق في المواقف بين البلدين منذ أن تم التخلص من نظام الأبرتايد Apartheid، مشيرا إلى أنّ الجزائر بقيادة الرئيس بوتفليقة، كانت من أكبر الدول المدعمة لحركة مناهضة التمييز العنصري، مذكرا في ذات السياق ما قام به سنة 1974 بالجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال طرد ممثل النظام العنصري من قاعة الجلسات كونه لا يمثل دولة جنوب إفريقيا.

وأضاف بوراس أن الرئيس نيلسون مانديلا قد تدرب سنة 1961 مع جيش التحرير الوطني، كما أن الجزائر كانت أول محطة له بعد خروجه من السجن سنة 1990. خاصة وأنه كان للبلدين الدور الكبير في تأسيس الآلية الأفريقية للتنمية سنة 2001. مداخلته يقول ان هذه العلاقات ظهرت في الزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين على اعلى مستوى، كما رافق ذلك ديناميكية اقتصادية في مختلف المجالات بعد التوقيع على عدة اتفاقيات وبرامج ومذكرات تعاون، في مجالات الطاقة وفي قطاع التعليم العالي وفي مجال العمل والضمان الاجتماعي والسياحة وفي مجالات أخرى كثيرة.

من جهته، أكد سفير دولة جنوب إفريقيا دلومو دونيس، أن هذه اللجنة ستعطي دفعا قويا للعلاقات بين البلدين لتشمل توطيد أواصر العلاقة بين شعبين تشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أنه يأمل إلى تعميق العلاقة بما يخدم شعبي البلدين نحو مستقبل مشترك.

وحضر جلسة التنصيب، ممثل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة العليا للبرلمان، محمد زوبيري، السعيد لخضاري رئيس المجموعة البرلمانية بالغرفة العليا، الهواري تغرسي رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر جنوب افريقيا، سعيدة بوناب رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الجزائر -الصحراء الغربية، بالإضافة إلى عدة نواب من مختلف التشكيلات السياسة، وكذا الهاشمي عدالة رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني، وبرقوق امحند مستشار الرئيس مكلف بالعلاقات الخارجية.

حكيمة ذهبي