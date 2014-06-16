وفاة شخصين وإصابة 9آخرين في حوادث مرور

سجلت الوحدات التابعة لمصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة عدة حوادث مرور منها ثلاثة تسببت في وفاة شخصين في مكان الحوادث وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية، في سياق متصل تدخلت ذات المصالح التابعة لوحدات الحماية لولاية ميلة على اثر وفاة شخص جراء استنشاق غاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكن الكائن بحي المسمى مشتة عين الدفلة الواقعة ببلدية دراج بوصالح دائرة بوحاتم، تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى مدينة فرجيوة، بالإضافة إلى قيام ذات العناصر بتقديم الإسعافات الأولية لثلاثة أشخاص إختنقوا من جراء إستنشاق غاز أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة على مستوى ولاية ميلة و قسنطينة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و نقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الإستشفائية.

منيرة ابتسام طوبالي