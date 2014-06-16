توقيف خمسيني بتهمة حيازة وترويج المخدرات بشرشال

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة شرشال من توقيف خمسيني بتهمة ترويج وحيازة المخدرات مجريات القضية جاءت إثر عمليات الاستعلام التي تقوم بها ذات المصالح والتي وردت إليهم معلومة مفادها قيام المشتبه فيه المدعو "إ ع" 50 سنة مقيم بشرشال ، بحيازة وترويج المخدرات على مستوى منزله الكائن بحي 20 أوت، مباشرة تم رسم خطة ميدانية محكمة للإطاحة به، بعد تفتيش منزله تم ضبط كمية من المخدرات (الكيف المعالج) تقدر وزنها بـ 435.5غ بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 430 ألف دينار، ليتم تحويله للمصلحة قصد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. وقد تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة في إطار إجراء المثول الفوري، بتهمة حيازة وترويج المخدرات (الكيف المعالج)، أين صدر أمر إيداع في حقه

نوال الهواري