اتخاذ الاجراءات لعودة "الحراقة" الجزائريين من اسبانيا

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، عن اتخاذ الحكومة لتدابير مع نظيرتها في مدريد لضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين تثبت جنسيتهم الجزائرية، إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن أكثر من 50 ألف جزائري يعيشون في اسبانيا في ظروف جيدة، وأضاف أن البلدين يعيشان نفس أوضاع الهجرة غير الشرعية، والجزائر لها رعايا "حراقة" على التراب الاسباني، أي متواجدون خارج القانون لذا تتخذ في حقهم إجراءات، ونحن كحكومة اتخذنا التدابير اللازمة مع نظيرتنا الاسبانية لضمان عودة رعايانا.