شرطة الحدود الجوية بمطار بجاية تستقبل أطفال الروضة

استقبلت فرقة شرطة الحدود الجوية لمطار عبان رمضان ببجاية مجموعة من أطفال روضة "ENFANT DE JARDIN " رفقة مؤطريهم حيث تدخل هذه العملية في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي للمديرية العامة للأمن الوطني، هذه الزيارة البيداغوجية شملت 25 طفل برفقة 06 مؤطرين، تكفلت بهم إطارات من فرقة شرطة الحدود الجوية، حيث تم تزويدهم بشروحات وافية حول المهام المنوطة بجهاز الامن الوطني في حماية الأشخاص والممتلكات، إلى جانب المهام المسندة إلى شرطة الحدود على مستوى المطارات، كما تم إطلاعهم على الاجراءات التسهيلية التي أقرتها قيادة المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة المسافرين، هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز قنوات الاتصال الخارجي مع مختلف فئات المجتمع، والتي عرفت استحسان كبيرا من قبل أطفال الروضة ومؤطريهم.

منيرة ابتسام طوبالي