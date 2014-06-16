شرطة الأغواط تفكك جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية الاغواط، في إطار تحقيقاتها النوعية وتحرياتها الحثيثة من تفكيك جماعة أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص مختصة في سرقة المنازل، مع استرجاع المسروقات.

تعود تفاصيل القضية إلى الأيام القليلة الماضية، أين قام عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة افلو بفتح تحقيق عقب شكوى تقدم بها أحد الأشخاص على خلفية تعرض مسكنه للسرقة، استهدفت منه جهاز إعلام آلي، هاتف نقال، آلة تصوير رقمية، بالإضافة إلى بعض الأغراض الأخرى، على إثر ذلك تنقلت عناصر الضبطية القضائية مدعمين برفقة فرقة الشرطة العلمية إلى منزل الضحية، أين تم القيام بالمعاينات الاولية ورفع البصمات بمسرح الجريمة، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الشرطة وإخضاعهم إلى التحقيق الذي تكلل باسترجاع المسروقات، وبعد إستكمال التحقيقات تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

منيرة ابتسام طوبالي