مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الاسبانية

تم الإعلان الثلاثاء عن مذكرة التفاهم بين وكالة الأنباء الجزائرية (واج) و وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) لتعزيز التعاون و تقوية العلاقات القائمة بينهما بمناسبة انعقاد الدورة ال7 للاجتماع الثنائي الجزائري-الاسباني الرفيع المستوى بحضور الوزير الأول احمد اويحيى ورئيس الحكومة الاسباني ماريانو راخوي براي بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه المذكرة التي تم التوقيع عنها عن بعد لتعبر عن إرادة الطرفين في "تطوير التعاون في مجالات خدمات الأخبار و توزيع المعلومات و التكنولوجيات الحديثة و الخدمات الوثائقية و كذا ترقية مؤهلات المهنيين العاملين بالوكالتين".

كما تعتزم الوكالتان بمقتضى هذه المذكرة، "تطوير مشاريع ذات اهتمام مشترك في مجال العمل المحدد لكل منهما و تبادل الدراسات و المعلومات في مجالات نشاطهما".