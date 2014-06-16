حجز أزيد من 03 كيلوغرام من المرجان بتلمسان

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية تلمسان مؤخرا، من توقيف شخص مشتبه فيه، وحجز كمية معتبرة من المرجان، قدرت بأزيد من ثلاثة كيلوغرام

تعود وقائع هذه العملية، إلى استغلال قوات شرطة تلمسان لمعلومات أكيدة مفادها حيازة أحد الاشخاص لكمية من المرجان بمسكنه، وعليه قامت قوات الشرطة بالحصول على إذن بالتفتيش، ليتم توقيف المشتبه فيه، وحجز 03 كلغ و400 غرام من المرجان، الذي يشكل ثروة نفيسة ونادرة ومورد هام وعامل في حفظ التوازن البيئي، وبعد استكمال التحقيقات تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة

منيرة ابتسام طوبالي