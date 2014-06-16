إرهابي ثاني يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابي ثانٍ نفسه، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "م. سيدي مختار" المدعو "مبارك"، الذي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، هذا الارهابي التحق بالجماعات الاجرامية سنة 2014، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت ذات المصدر حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم، خلال الاسبوع الأول من شهر أفريل الجاري إلى 4 إرهابيين وحجز 4 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، وأضافت أن هذه النتائج تؤكد من جديد على نجاعة استراتيجية الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا.