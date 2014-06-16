"الأفلان" يدعو بوتفليقة للترشح إلى عهدة خامسة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس إن "الافلان" يساند استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة لعهدة خامسة.

وعبر ولد عباس خلال الاجتماع بالهيئة التنسيقية للحزب اليوم السبت قائلا "نطالب بالاستمرارية في مهمة فخامة الرئيس مثلما بدأها سنة 1999، الكلمة الأخيرة له، نحن في حزب جبهة التحرير الوطني بصفتي كأمين عام، أتحمل مسؤوليتي، وسأكون الناطق بكل المناضلين والمواطنين الذين عبروا عن رغبتهم وآمالهم لكي يواصل الرئيس مهمته مع الحزب العتيد، العمود الفقري للدولة".