سقوط إمرأة من جسر "كارنو" بباب الواد

سقطت، اليوم الأحد، امرأة من أعلى جسر "كارنو" ببلدية باب الواد، وأوضح خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنهم تلقوا اتصال على الساعة 11 و37 دقيقة صباحا من قبل مصالح الشرطة مفاده العثور على امرأة ملقاة على الأرض بعد أن سقطت من جسر كارنو بباب الواد، وأشار إلى أن هذه الأخيرة المسماة "خ.ن" تبلغ من العمر 53 سنة، وتقطن ببلدية بوزريعة بالعاصمة، أصيبت بإصابات بليغة على مستوى الراس والساقين، مردفا بأنه تم نقلها إلى مستشفى "مايو"، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادثة مع احتمال فرضية الانتحار أو القتل.