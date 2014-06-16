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خلال لقاء إعلامي بمناسبة اليوم العالمي للصحة

مراجعة دفتر الشروط الخاص بدور الحضانة

  08 أفريل 2018 - 16:45   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الحدث
مراجعة دفتر الشروط الخاص بدور الحضانة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن مشروع لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء وتنظيم دور الحضانة بغية إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بها بهدف تحسين أدائها. 

أشارت الدالية لدى إشرافها على افتتاح لقاء إعلامي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إلى أنه ستتم مراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة بغية "إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بها وتحديد طبيعة الأشخاص المؤهلين لفتح هذه المؤسسات بهدف تحسين أدائها".

أضافت الدالية أن رياض الأطفال ودور الحضانة "تخضع لعمليات تفتيش دورية فجائية للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط المعمول به والوقوف على ظروف سيرها"، مبرزة أنه "في حالة تسجيل تجاوزات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تصل إلى حد غلق المؤسسة التي لا تحترم شروط العمل بها".

كما دعت الوزيرة الأولياء إلى تبليغ المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في حالة ملاحظة عدم احترام الشروط أو تسجيل أي تجاوزات من قبل مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ولدى تطرقها إلى الجهود المبذولة من طرف قطاع التضامن الوطني في مجال الخدمات الصحية والنفسية لفائدة الفئات الهشة، أشارت السيدة الدالية إلى وجود 269 خلية جوارية للتضامن منتشرة عبر التراب الوطني في شكل فرق متعددة التخصصات تتشكل من 122 طبيب و240 أخصائي نفساني و248 أخصائي في علم الاجتماع و220 مساعد اجتماعي.

أضافت الوزيرة أن هذه الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية التي تعمل تحت وصاية قطاع التضامن الوطني، تتدخل في الأماكن النائية والمعزولة للتكفل العاجل بانشغالات وطلبات المواطنين، الذين هم في وضع صعب أو بحاجة إلى مرافقة صحية، نفسية أو اجتماعية، موضحة أن دور الطبيب على مستوى الخلية الجوارية يعتبر تكميليا لدور طبيب المصالح الصحية.

 م.ن
 

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