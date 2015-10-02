توقيف أربعة تجار مخدرات بتلمسان وبشار

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد أربعة تجار مخدرات وضبطت 184 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من ولايتي تلمسان وبشار حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 8 أفريل 2018 أربعة تجار مخدرات وضبطت 184 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان (الناحية العسكرية الثانية) وبشار (الناحية العسكرية الثالثة)"، كما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) "شاحنة وثلاث دراجات نارية و 10 أطنان من مادة الاسمنت وطن من المواد الغذائية ومعدات للتنقيب عن الذهب, في حين حجزت مفارز أخرى بكل من ورقلة والوادي (الناحية العسكرية الرابعة) "7199 وحدة من مختلف المشروبات، كما تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان"

منيرة ابتسام طوبالي