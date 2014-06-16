بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة بالعاصمة بعد عملية ترميمه

دشن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارة قادته الى الجزائر العاصمة هذا الاثنين مسجد كتشاوة التاريخي بعد عملية ترميم شاملة دامت أربع سنوات.

وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ.

وقد استمع رئيس الجمهورية بالمناسبة الى عرض حول أهم المراحل التاريخية وكذا أشغال الترميم التي مست هذا المعلم.

وانطلقت أشغال ترميم مسجد كتشاوة عام 2014 من طرف الوكالة التركية للتنسيق والتعاون "تيكا" بالتعاون مع مؤسسات وعلماء آثار جزائريين، وذلك بموجب اتفاق موقع بين السلطات الجزائرية ونظيرتها التركية في سبتمبر 2013, سمح بالاستفادة من الخبرة التركية في مجال ترميم المعالم التاريخية وكذا تكوين الإطارات الجزائرية.

ويعد المسجد الكائن بمدخل حي القصبة العتيق، من أشهر المعالم التاريخية التي تعود الى العهد العثماني وأحد معالم التراث الثقافي العالمي حسب تصنيف "اليونسكو".

وقد تقرر غلقه سنة 2008 بعد الأضرار التي لحقت به جراء أشغال الحفر وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة العاصمة وضواحيها سنة 2003.