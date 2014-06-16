بوتفليقة يدشن خط المترو بين ساحة الشهداء وعين النعجة

أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تدشين خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وحي عين النعجة، وقد حضر رئيس الجمهورية بالمناسبة عرض شريط فيديو تم خلاله تقديم شروحات وافية حول مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الحيوي.

ويدخل هذا الخط الجديد حيز الخدمة بعد عملية التوسعة التي استفاد منها مترو الجزائر الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا بالنسبة للنقل الحضري على مستوى الجزائر العاصمة.

وتعد هذه التوسعة الثانية من نوعها بعد تلك التي مست الخط الرابط بين حي البدر والحراش سنة 2015.