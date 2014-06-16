وفاة 118 شخص في 101 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن العمومي خلال يومي 06 و07 من أفريل الجاري، 101 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، هذه الحوادث خلفت إلى جرح 118 شخص وقتيلين، وعن أسباب هذه الحوادث، يبقى العنصر البشري المتسبب الرئيسي في وقوعها، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والطريق، حيث ونظرا للتقلبات الجوية التي تعرفها البلاد، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستخدمي الطريق العام، للالتزام والتقيّد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة، وعدم الإفراط في السرعة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548، لتلقي البلاغات والاستجابة لانشغالاتهم، و كذا التطبيقة الذكية “ألو شرطة” التي يمكن تحميلها على هواتفهم المحمولة لتلقي الرسائل المرفقة بالصور لحالات وقوع حوادث وذلك على مدار 24سا/24سا

منيرة ابتسام طوبالي