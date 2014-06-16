قايد صالح يدعو العسكريين إلى التكيف مع طبيعة المهام الموكلة إليهم

قال، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، إن السعي الدائم إلى الارتقاء بمبدأ التكامل في المهام الموكلة للوحدات القتالية والإسنادية إلى غايته العملياتية والقتالية المنشودة، يفرض بالضرورة التكيف مع طبيعة المهام الموكلة.

وأوضح قايد صالح أن التكامل هو أن يشعر الفرد العسكري بأن وحدته العسكرية، هي جزء من الكل، جزء له حيزه المهني المنوط به وله المكانة القتالية الواجب إيفاءها حقها بكل ما يستدعيه ذلك من التزام متواصل ومثابر بالمسؤولية الموضوعة على عاتقه، وأكد خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، بأن بلوغ النجاح المرغوب يستوجب جملة من العوامل الضرورية، يأتي في مقدمتها الإيمان اليقيني للأفراد العسكريين بنبل المهام الموكلة إليهم، والوعي الدائم بأن أداء هذه المهام على النحو الأمثل، يتطلب منهم بذل الجهود المتوافقة مع هذا المسعى، وهو ما يستوجب بالتأكيد التحلي بإرادة لا تقهر مشحونة بإصرار شديد وغير محدود على حماية الوطن.