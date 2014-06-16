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فتح مكاتب جديدة للخدمة الوطنية بالجنوب قريبا

  10 أفريل 2018 - 10:54   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الحدث
فتح مكاتب جديدة للخدمة الوطنية بالجنوب قريبا

كشف اللواء محمد صالح بن شيبة مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء عن فتح مكاتب جديدة قريبا بكل تيميمون والمنيعة وجانت وبني عباس لتخفف من عناء تنقل الشباب المستدعى للتجنيد .

قال المتحدث للاذاعة بمناسبة الذكرى الـ50 للخدمة الوطنية إن هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي ، فتطورها يتماشى وتطورمؤسساته سيما في مجال عصرنة  التسيير وتعزيز انتشار هياكل الخدمة الوطنية بولايات الوطن  المقدرة ب11مركز و 40 مكتب منها 3 مكاتب بالولايات المنتدبة لكل من عين صالح و عين قزام و برج باجي مختار مشيرا إلى تطوير آليات العمل وتعميم تكنولوجيات وتقنيات الاعلام الآلي لتحسين ظروف التكفل بالمواطنين.

ولأن  الخدمة الوطنية تقوي اللحمة الوطنية وتعزز الانتماء للوطن وترسخ روح الوطنية والوعي بالقضايا التي تهم البلاد يقول المتحدث وبغية تقريب الخدمة الوطنية أكثر من المواطنين لفت اللواء إلى التطور الدائم للشبكة الداخلية للتواصل بين كل المكاتب التي  ستعزز بتطوير آليات جديدة ستكلل بإنشاء بوابة الكترونية تفاعلية للتواصل مع المواطنين تتضمن حماية وتأمين معلومات المواطنين وذلك لشرح حقوقهم وواجباتهم وتدابير التجنيد والاعفاء.

وختم ضيف القناة الأولى لقاءه  بالحديث عن مختلف النشاطات التي ستنظم على مستوى مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية  لأول مرة في الذكرى الـ50 لتأسيس الخدمة الوطنية .

 

 

 

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