كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بالبويرة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس، بالبويرة مخبأين للإرهابيين يحويان قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ولوحة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية وألبسة وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، أربع مركبات رباعية الدفع و2.7طن من المواد الغذائية و1660 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم حجز 8.9 طن من مادة الشاي الموجه للتهريب بورقلة و1560وحدة من مختلف المشروبات بوهران

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 25مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سيدي بلعباس وتلمسان وتمنراست.