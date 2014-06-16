الحكومة تنفي التنازل عن شركة التبغ والكبريت للإماراتيين

نفت الحكومة تنازل الجزائر عن شركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت لصالح شركة التبغ المتحدة الاماراتية، كما سبق وأن أشارت إليه مصادر إعلامية، وأوضح بيان للوزارة الأولى اليوم الثلاثاء، مصادقة مجلس مساهمات الدولة على عدد من القرارات من بينها منح موافقته على توسيع الشراكة الصناعية بين مجمع {MADAR} (الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا)، والـمؤسسة الـمختلطة {شركة التبغ الـمتحدة/UTC}.

ويتعلق الأمر بتأجير تجهيزات ورخص الشركة الوطنية السابقة للتبغ والكبريت إلى الـمؤسسة الـمختلطة {شركة التبغ الـمتحدة/UTC} (وليس التنازل كما أوردت ذلك بعض الـمصادر)، مقابل دفع مبلغ 3,5 مليار دينار في السنة، بالإضافة إلى عصرنة تجهيزات وطرق الشركة العمومية.

وجدير بالتوضيح أن شركة {UTC}، هي مؤسسة مختلطة جزائرية ـ إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51% والطرف الإماراتي بنسبة 49%.