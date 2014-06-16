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"أفريبول" و"أوروبول" يبحثان علاقة تمويل الارهاب بالجريمة في اجتماع الجزائر

  10 أفريل 2018 - 14:05   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الحدث
"أفريبول" و"أوروبول" يبحثان علاقة تمويل الارهاب بالجريمة في اجتماع الجزائر

تتواصل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الارهاب في افريقيا" التي تجري في جلسات مغلقة، لبحث سبل بناء شراكة اقليمية ودولية لمكافحة تمويل الارهاب وتجفيف موارده.

وسيركز المشاركون في اليوم الثاني والاخير من أشغال الاجتماع على دراسة طرقوتقنيات تمويل الارهاب حيث سيعكف مختصون أمنيون من افريبول واوروبول وكذا الانتربول وديوان الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والاجرام، على بحث علاقة تمويل الارهاب بالجريمة المنظمة على المستوى الوطني كالاتجار بالمخدرات والاسلحة والبشر والتهريب والابتزاز الى جانب الاستغلال غير الشرعي للموارد  الطبيعية والتزييف والاتجار غير الشرعي ايضا بالقطع الأثرية القديمة.

ومن بين المواضيع المدرجة في برنامج اليوم الثاني ايضا التطرق الى دور المرأة في مكافحة الارهاب و مواجهة تمويله.

 

ويعكف المختصون على بحث السبل الكفيلة من اجل تقوية الامكانات المتاحة للتصدي  لتمويل الارهاب، وذلك من خلال التركيز على الوقوف على النقائص وتقوية الوحدات  الوطنية للاستخبارات المالية، وكذا تحديد قدرات تطبيق القانون الى جانب تعزيز  التنسيق ما بين المؤسسات وتبادل المعلومات في مكافحة الارهاب وتمويله.

وفي الاخير، ينتظر ان ينتهي الاجتماع بمشاركة ممثلي الدول الافريقية و منظمات  و خبراء دوليين ينتمون الى 30 دولة، بتنبني استراتيجية مشتركة لبناء شراكة  اقليمية ودولية لمكافحة تمويل الارهاب وتجفيف مصادره.
 

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