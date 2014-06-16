قايد صالح يأمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات سقوط الطائرة

أمر السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح، بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات حادث سقوط الطائرة العسكرية بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك. وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني فقد "قطع الفريق قايد صالح زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتنقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث".

وحسب ما أورده البيان ذاته، فإن الطائرة تحطمت صباح اليوم 11 أفريل 2018 بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خالي من السكاني أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار.