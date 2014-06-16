350 عون حماية في موقع حادث الطائرة العسكرية

تم تسخير عتاد هام من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي مدعومة بوسائل الحماية المدنية لإخماد نيران الطائرة العسكرية الملتهبة التي سقطت صباح اليوم الأربعاء، مباشرة بعد إقلاعها من القاعدة العسكرية لبوفاريك ولاية البليدة، و كذا من أجل البحث عن ضحايا، حسبما أفادت مصالح الحماية المدينة.

و أوضح المصدر، أنه و بالإضافة إلى العتاد الهام لقوات الجيش الوطني الشعبي المتواجد بعين المكان تم تسخير كذلك عتاد من المديرية العامة للحماية المدنية التي تدخلت منذ الساعات الأولى لإخماد نيران الطائرة الملتهبة والبحث عن ضحايا.

و تمثل هذا العتاد المجند من طرف كل من مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة و كذا الجزائر العاصمة و الوحدة الوطنية للتدخل و التدريب للدار البيضاء في ستين سيارة إسعاف و ثلاثين شاحنة إطفاء و 350 عون.

كما شرعت مصالح الحماية المدنية في التدخل السريع بتنصيب خيم كمراكز طبية متنقلة و ذلك بمحيط الحادث.