السفيرالأمريكي بالجزائر يعزّي عائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

تلقى السفير الأمريكي جون ديروشر نبأ سقوط الطائرة العسكرية ببالغ الأسى و حزن عميق نبأ حادث تحطم طائرة إليوشن ببوفاريك.كانت تقل على متنها عدة عناصر للجيش الوطني الشعبي،وكتب السفير الأمركي عبر حسابه الشخصي على "تويتر

و جاء في التغريدة " تلقينا أنا وزوجتي كارين ببالغ الحزن والأسى خبر وقوع ضحايا إثر سقوط طائرة عسكرية قرب المطار العسكري ببوفاريك"

وتابع: " أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا. تقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل"