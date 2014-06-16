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استشهاد 257 راكبا في تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك

حزن.. حداد وتضامن في أربعاء أسود

  11 أفريل 2018 - 15:33   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الحدث
حزن.. حداد وتضامن في أربعاء أسود

استفاق الجزائريون صباح أمس على فاجعة أليمة حولت نهارهم إلى يوم أسود، طبعه أيضا الجو الكئيب الذي خيم على العاصمة وضواحيها، بمجرد انتشار خبر ارتقاء 257 شهيدا إثر سقوط طائرة النقل العسكرية ببوفاريك التي كانت تضمن رحلة نحو تندوف وبشار. 

ساد حزن كبير وخيم صمت في كل مكان حزنا على ضحايا الحادث المأساوي الذي لم يسبق أن سجلته البلاد من قبل، فحديث عامة الناس كان حول هذه الفاجعة، سواء في الشوارع أوالمقاهي أو في أماكن العمل، حيث كان يتابع أغلبهم الأخبار المتسارعة القادمة من بوفاريك عبر شاشات التلفزيون ومواقع التفاعل الاجتماعي، خاصة "فايسبوك".

كانت الساعة تشير إلى السابعة وخمسين دقيقة لما بدأت أخبار تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك تتواتر على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، لتنطلق معها معلومات الحصيلة المأساوية التي خلفها الحادث، حيث كانت خلال الساعات الأولى في حدود المائة شهيدا ثم ارتفعت إلى أكثر من 150 ثم 200 لتستقر في حدود الـ 257 شهيدا بينهم 10 من طاقم الطائرة، فيما يُعد أغلبهم من الأفراد العسكريين، إضافة إلى بعض عائلاتهم، حسب الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني، منتصف نهار أمس، و30 من المرضى الصحراويين ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية.

كما ألغى بعض أعضاء الحكومة والمسؤولين زياراتهم إلى الولايات بسبب هذا الحادث الأليم، الذي خلف حصيلة مأساوية لم تشهد وأن سجلتها البلاد من قبل، حيث قطع نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، زيارته الى إقليم الناحية العسكرية الثانية بوهران، وعاد إلى بوفاريك للوقوف على حادثة تحطم الطائرة العسكرية، وهو الذي كان أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث، في حين ألغى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، نور الدين بدوي، زيارته إلى ولاية باتنة التي كانت مبرمجة اليوم، وتنقل إلى القاعدة الجوية لبوفاريك رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، وكذلك الأمر بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، الذي ألغى بدوره زيارة له إلى ولاية سيدي بلعباس، علما أن مكان سقوط الطائرة العسكرية حدد بإحدى الحقول الزراعية القريبة من المطار، عرف توافد للمواطنين خلال الدقائق الأولى من الفاجعة، قبل أن تصل مصالح الصحة العسكرية والحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية للقيام بعملية البحث وانتشال الجثث، ومن ثم نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة لتحديد هويتهم، ويبدأ معهم توافد أهالي وأصدقاء الضحايا لمعرفة مصير أقاربهم والتعرف على جثثهم.

زين الدين زديغة

 

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